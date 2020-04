Il Corriere dello Sport-Stadio: Commisso prepara già i prossimi regali

C’è tanto mercato sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, a partire dalla prima: “Malinovskyi e Fares, la Viola in prima fila” e in sommario: “Commisso prepara altri regali: dalla mezzala dell’Atalanta all’esterno sinistro della Spal. E Agudelo lavora per diventare l’erede di Pizarro”. A pagina 23 l’approfondimento, in taglio alto: “Malinovskyi-Fares due da Fiorentina” e in sommario: “Seguiti il gioiello dell’Atalanta e l’esterno della Spal. E per Agudelo un percorso come quello di Pizarro”. In taglio basso invece: “Badelj: ‘Pronti a ripartire in sicurezza’”.