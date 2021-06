Il Corriere dello Sport-Stadio: Dalla panchina alla fascia, tensione ovunque

Sul Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina: “Fiorentina, Commisso in azione”. A pagina 25 in taglio alto: “Un sacrificio per Italiano o per la Viola c’è Fonseca” e in sommario: “Decisione vicinissima. Arriva nella città ligure Platek, può cercare di tenere l’allenatore o dare il via libera”. In taglio basso: “Sconcerti-Antognoni, che stornelli”, di spalla: “Oltre al sogno Sensi c’è Dorsch. Tensione Lirola”.