Il Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, devi comprare e anche subito!

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport-Stadio, si legge: “Aiutate Franck: Ribery ha preso per mano la Fiorentina, ma solo il mercato può dare la svolta”. A pagina 19 spazio ancora per il francese: “Franck che può girare il tempo”. In taglio basso: “Prandelli quale schema”. Accanto si legge: “Commisso ai tifosi: «Voi soli sapete starci vicino»”. Sulla destra l’editoriale: “Fiorentina, devi comprare e anche subito!”.

