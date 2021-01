Il Corriere dello Sport-Stadio: Franchi, novanta milioni dal Recovery Fund

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Capello: «Kokorin giusto per Firenze». L’ex ct della Russia applaude il colpo della Viola“. A pagina 12 si legge: “Kokorin è della viola, lunedì sarà in Italia“. In taglio basso: “Capello: Ha tutto per sfondare qui”. A pagina 13: “Franchi, novanta milioni dal Recovery Fund“. In taglio basso si parla della Fiorentina Primavera: “Agostinelli illude poi fa festa la Dea“.

0 0 vote Article Rating