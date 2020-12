Sul Corriere dello Sport-Stadio mercato viola già in prima pagina: “Voglia di Caicedo” e in sommario: “Caicedo e Pavoletti i primi nomi, all’estero occhi puntati su Origi. Cessioni: Kouame è in bilico”. A pagina 10: “Una punta in più per Prandelli”. In taglio basso invece: “A centrocampo operazione Maleh”. A pagina 11: “Rilancio viola: la firma di Caceres e Biraghi”.

