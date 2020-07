In prima pagina Il Corriere dello Sport – Stadio scrive: “Commisso stoppa De Rossi“. A pagina 25: “Iachini: 44 tiri, 3 gol. Mira no, ma c’è gioco“. In taglio a destra: “Ribery si decide in mattinata, Kouame in ritiro“. In basso chiude con la probabile formazione di questa sera.

0 0 vote Article Rating