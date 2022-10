Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, si parla di Fiorentina in apertura: “Sto con Jovic” e in sommario: “Italiano scommette su Jovic: è un attaccante di razza”. A pagina 18: “Italiano garantisce per Jovic”, in taglio basso: “Esterni d’attacco: Gonzalez e Sottil ancora in forse”, di spalla: “Kouamé chiama, 2000 tifosi rispondono”.