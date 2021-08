Il Corriere dello Sport-Stadio: L’agitazione intorno a Vlahovic

Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina già in apertura, con il titolo: “Vlahovic agita la Fiorentina” e in sommario: “Barone vede l’agente per il rinnovo ma il Tottenham spinge”. A pagina 8 in taglio alto: “Viola dischetto verde, Espanyol steso ai rigori” e nel sommario: “Saponara sfiora il gol ma i 90′ finiscono 0-0: tutti i penalty della Fiorentina vanno a segno”. In taglio basso: “E oggi tocca a Gonzalez e a tutti gli altri nazionali”. A pagina 9 in taglio alto: “Vlahovic e Milenkovic, due summit per la svolta”.