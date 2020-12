Il Corriere dello Sport-Stadio: Lo strano derby di Juric

Sull’edizione del Corriere dello Sport-Stadio lo spazio per la Fiorentina c’è già in prima pagina: “Fiorentina-Juric come un derby” e in sommario: “Il tecnico è stato a un passo dall’accordo con la viola ma ieri ha polemizzato con Pradè: ‘Ci manca di rispetto’. Prandelli: ‘Pronti a dare tutto’. Avanti con il 3-5-2”. A pagina 4 il mercato: “Milik, il futuro di Arek tra Juve e Viola” e in sommario: “La Signora ne alimenta i dubbi: lo vuole però gratis a giugno. A Prandelli serve un bomber subito ma va trovata l’intesa. Lui gradirebbe la Roma, con cui ha già l’accordo per 5 anni”. A pagina 12: “Pradè-Juric: a nervi tesi!”.

