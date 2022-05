Sul Corriere dello Sport-Stadio, spazio per la Fiorentina in prima pagina: “Prima l’Europa. Fiorentina, trappola per il Milan: Gonzalez e Saponara con Cabral”. In occhiello: “Un posto nelle coppe e poi il rinnovo di Italiano: la Viola a San Siro”. A pagina 7 in taglio alto: “Italiano: la Fiorentina merita in pieno l’Europa” e in sommario: “Il contratto? Penso solo al risultato, Commisso ha chiesto l’ultimo sforzo. Abbiamo un sogno”. In taglio basso: “Torreira, la corsa per il riscatto”.