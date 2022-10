Il Corriere dello Sport-Stadio: Occasione Cabral

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna di Firenze de Il Corriere dello Sport-Stadio, troviamo: “Provaci ancora. Fiorentina in casa Atalanta: l’anno scorso l’ha battuta tre volte”. L’approfondimento a pagina 19: “Occasione Cabral. La Dea soffre la Viola”. Sottotitolo: “L’attaccante è ancora a secco in campionato; la Fiorentina però ha un buon trend con l’Atalanta”.

In basso alla pagina, oltre alle probabili formazioni, leggiamo: “Gasp: Sarà tutto regolare”. Di spalla, troviamo: “Milenkovic torna e oggi va in panchina”. Incipit dell’articolo: “Milenkovic in, Sottil out. La lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta contro l’Atalanta, fa i primi esclusi e l’esterno d’attacco non recupera, dopo aver svolto lavoro differenziato per tutta le settimana”.