Si parte subito in apertura, in prima pagina con il titolo: “Vlahovic, l’ora del rinnovo. E la sorpresa è Eysseric”. A pagina 22: “Fiorentina, Vlahovic sotto il segno di Ibra”. In taglio basso: “Eysseric, mai dire esubero. La scalata del vice-Ribery”. E di spalla: “Bonaventura in dubbio per l’Udinese”.

