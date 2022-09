Il Corriere dello Sport-Stadio: Viola, eliminare il tabù trasferta

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna di Firenze de Il Corriere dello Sport-Stadio, troviamo scritto: “Viola, cinque rebus. Da Terracciano a Venuti, c’è la grana del contratto in scadenza”. L’approfondimento in tema viola, a pagina 20: “Fiorentina, sei italiani in scadenza”.

In basso alla pagina, leggiamo: “Viola, eliminare il tabù trasferta”. Sottotitolo: “Verso Bergamo, finora zero vittorie e due soli pareggi”. Di spalla, troviamo: “Difficile recupero con l’Atalanta. Milenkovic ancora a parte. Ora è in dubbio”. L’incipit dell’articolo: “Milenkovic ha lavorato a parte anche ieri. Nella seduta che si è svolta nuovamente al centro tecnico federale di Coverciano, il difensore non ha sostenuto l’allenamento in gruppo con il compagni ed è difficile adesso ipotizzare un suo rientro domenica prossima in casa dell’Atalanta”.