Il Corriere dello Sport-Stadio: Viola, Jovic via Carlo

In apertura, sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo: “Viola, arriva Mandragora. Italiano, oggi il rinnovo”. Sotto, vi è scritto anche: “Ancelotti spinge Jovic a Firenze”.

L’approfondimento, a pagina 19, recita: “Viola, Jovic via Carlo. E arriva Mandragora”. Come sottotitolo, leggiamo “La Fiorentina accelera nella costruzione della nuova rosa da affidare a Italiano”. In basso alla pagina, troviamo: “Vincenzo arriva e firma Italiano”. Come sottotitolo, leggiamo: “Limati gli ultimi dettagli del contratto e il tecnico vola a Firenze”.