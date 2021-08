Il Cosenza cerca… giocatori: a una settimana dall’esordio contro la Fiorentina la rosa è ancora troppo corta. Intanto è vicino un attaccante viola

A una settimana dall’esordio stagionale in Coppa Italia contro la Fiorentina, la rosa del Cosenza è ancora troppo corta. Il nuovo DS della società calabrese Goretti è al lavoro per trovare calciatori per formare il roster in vista della prossima stagione in Serie B. Nelle ultime ore infatti sono arrivate diverse ufficialità in casa Cosenza: Del Favero, Minelli e Panico. Vicini all’approdo in rossoblù anche Carraro dell’Atalanta e Gabriele Gori, attaccante di proprietà proprio della Fiorentina. Goretti entro la fine della settimana ha dichiarato che sarà annunciato anche il nuovo allenatore.