Il costo della Mercafir? La Juve pagò anche di più il suo spazio ma Commisso ha una chance per abbassare il prezzo

Non c’è dubbio che la perizia ufficializzata ieri sul valore della parte di Mercafir che il Comune ha deciso di mettere in vendita sia andata decisamente oltre gli auspici della Fiorentina. Non che i 22 milioni di euro siano una sorpresa, anzi rientrano nelle previsioni, ma tra i punti focali su cui si è sempre concentrato Rocco Commisso c’era anche l’esigenza di non strapagare (a suo giudizio) l’area per lo stadio. Il patron aveva parlato addirittura di 6 milioni, evidentemente molto al di sotto dei 22 ad oggi stimati, e al contempo come vi abbiamo raccontato ieri si tiene sempre in stretto contatto con il sindaco di Campi Emiliano Fossi. C’è una piccola scappatoia però, come racconta Repubblica: infatti, se l’eventuale prima asta (perché il bando deve essere ufficializzato e potrebbe andare in scena a fine gennaio) per la parte sud della Mercafir dovesse andare deserta, in occasione della seconda il prezzo calerebbe, avvicinandosi a quella cifra sui 12-13 milioni che la Fiorentina a quel punto potrebbe prendere maggiormente in considerazione. E’ una soluzione tuttavia questa a cui il Comune non vorrebbe arrivare ed anzi, già se la Fiorentina non dovesse manifestarsi così interessata nei prossimi giorni, il bando di vendita potrebbe addirittura saltare.