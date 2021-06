L’Europeo continua a non essere esente da casi di covid. L’ultimo in ordine di tempo riguarda un giocatore della Croazia, che in Italia conosciamo molto bene. Trattasi di Ivan Perisic, che come comunicato dalla sua federazione è risultato positivo. Un duro colpo per la Croazia e per il giocatore, che dovrà abbandonare anticipatamente la competizione rinunciando quindi, intanto, agli ottavi di finale contro la Spagna.