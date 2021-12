Il Covid-19 invade la Premier League: C’è un nuovo record di contagiati

Un nuovo record di casi di Covid-19 tra le squadre di Premier League è stato registrato nel corso della settimana tra il 20 e il 26 dicembre. Sono ben 103 le persone tra giocatori e membri dei vari staff, ad essere risultati positivi al Coronavirus a fronte di 15.186 test effettuati.

La Lega Calcio inglese ha informato i club che, in caso di presenza di 13 giocatori di movimento più un portiere della rosa, dovranno scendere in campo. In Italia, almeno per il momento, la situazione è molto più tranquilla e non sono state rimandate alcune partite del massimo campionato.