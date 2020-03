Il Covid 19 si allarga anche alla Liga: il primo caso è a Valencia

E’ arrivato anche il momento della Liga, nello scoprire i “suoi” calciatori positivi al Coronavirus: il primo caso accertato è stato comunicato stamattina dal Valencia e riguarda il difensore argentino Ezequiel Garay, per altro ora infortunato al crociato. Ma il club valenciano ha comunicato che i casi totali di positività sono cinque, mantenendo la riservatezza sui nominativi, così come fatto anche dalla Sampdoria. Un segnale emblematico di come il Covid19 stia accomunando un po’ tutti i paesi progressivamente.