Il Covid-19 torna a bussare: Fiorentina in bolla. Gonzalez e il rischio di tornare a novembre inoltrato

Il Covid-19 è tornato a bussare alla porta della Fiorentina dopo diversi mesi. Il giocatore positivo, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, è Nico Gonzalez. Già dalla rifinitura di ieri pomeriggio, mister Italiano è stato costretto a rinunciare all’argentino che con il Cagliari ha segnato il suo secondo gol in Serie A ed è sembrato particolarmente tonico.

Il giocatore, che non ha sintomi, è stato posto in isolamento, mentre il gruppo squadra è tornato in bolla. Questo significa che giocatori e staff tecnico potranno spostarsi soltanto dalla propria abitazione al centro sportivo e viceversa. In mattinata, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, ci saranno ulteriori tamponi e la speranza è che non ci siano brutte sorprese a poche ore dal calcio d’inizio di Lazio-Fiorentina.

Quel che è certo, però, è che l’assenza di Gonzalez è un brutto colpo per la Fiorentina. Oltre ai biancocelesti, l’ex Stoccarda salterà sicuramente anche lo Spezia e proverà a tornare in campo per la sfida del 6 novembre contro la Juventus. Tutto dipenderà dall’esito del tampone a cui si sottoporrà la prossima settimana: se non dovesse farcela, l’argentino tornerà dopo la pausa per le Nazionali (Fiorentina-Milan, 20 novembre ore 20:45).