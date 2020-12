Il Covid blocca Prandelli proprio quando stava preparando qualche cambio. La telefonata di Commisso all’allenatore della Fiorentina

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, non sarà in campo lunedì sera per la delicata sfida salvezza contro il Genoa a causa della sua positività al Covid. Al suo posto ci sarà il vice Gabriele Pin.

Il tecnico viola, tra l’altro, si legge su La Gazzetta dello Sport, stava valutando di operare qualche piccola ma importante variazione nell’undici di partenza per il prossimo turno di campionato. Un’ipotesi concreta, a esempio, è quella di rilanciare l’ex milanista Bonaventura.

Il presidente Rocco Commisso ha subito parlato con il tecnico per accertarsi delle sue condizioni e per fargli sentire la vicinanza della proprietà. Lo stesso hanno fatto anche il DG Joe Barone e il DS Daniele Pradè.