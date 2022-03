Il Covid entra anche a Coverciano: due membri dello staff di Mancini sono risultati positivi

A pochi giorni dalla sfida di Palermo contro la Macedonia del Nord l’uragano Covid si abbatte anche sul ritiro fiorentino della Nazionale. E’ notizia di pochi minuti fa quella della positività riscontrata tra due componenti dello staff tecinco del ct Roberto Mancini.

I due soggetti sono stati subito posti in isolamento ed esclusi dal centro sportivo dove -ricordiamo- si trova al momento anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, scelto dal commissario tecnico per centrare la qualificazione a Qatar 2022. Nelle prossime ore continueranno i controlli del caso per scongiurare altre positività al virus.