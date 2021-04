Il covid fa terra bruciata intorno alla Fiorentina: positivo il portiere di un’altra squadra in lotta per la salvezza

Il covid-19 sta facendo terra bruciata intorno alla Fiorentina. Dopo il Torino, infatti, un’altra squadra coinvolta nella lotta salvezza è stata colpita.

Si tratta del Cagliari, che ha appena comunicato la positività al tampone di Alessio Cragno. Dopo Sirigu un altro portiere dunque, e anche in questo caso il contagio risale al ritiro con la Nazionale delle scorse settimane. Non certo una bella notizia per Semplici, che almeno per la prossima partita probabilmente dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini migliori.