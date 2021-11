Il cronoprogramma di Commisso: prima la Sampdoria e poi il focus di Barone e Pradè su Berardi e il mercato

Un ritorno da incubo quello di Commisso, che pregustava un successo esterno di bentornato e invece è tornato a casa mesto, insieme a tutto l’ambiente viola traslocato al ‘Castellani’. Fortuna vuole che martedì si torni già in campo per il turno infrasettimanale, con la Fiorentina che per l’ennesima volta sarà costretta a rimediare in casa al pasticcio combinato fuori. Il ritorno del presidente vuol dire però anche mercato e La Nazione traccia un programma piuttosto semplice: prima l’attenzione alla gara con la Sampdoria di martedì pomeriggio e poi focus e attenzioni massime puntate sul mercato, a cui manca ormai solo un mese.

Al centro dei discorsi c’è sempre Domenico Berardi, sogno eterno e realizzabile ma a patto di accordare al Sassuolo una cifra piuttosto alta: la decisione sarà ovviamente del presidente. Alle spalle dell’azzurro resta il francese Ikoné; saranno giorni comunque in cui sia Barone che Pradè esporranno al patron le soluzioni per un attacco lasciato fin troppo scoperto e per fin troppo tempo.