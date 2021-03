Il Crotone batte il Torino e fa un piacere alla Fiorentina. Il Milan batte il Verona e torna sulla scia dell’Inter. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel turno pomeridiano delle 15, la Fiorentina riacciuffa il pareggio in extrimis contro il Parma. Il Milan di Stefano Pioli espugna il Bentegodi di Verona grazie alle reti di Dalot e Krunic. Il Crotone fa un piacere alla Fiorentina vincendo contro il Torino per 4-2 e mantenendo a distanza i granata in piena lotta salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 56, Juventus* 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli* 44, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Udinese 32, Sampdoria 31, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia 26, Fiorentina 26, Cagliari 21, Torino** 20, Parma 16, Crotone 15.

*una partita in meno