Il Crotone punta un giovane difensore della Fiorentina

Dopo i contatti nelle ultime settimane, almeno in fase esplorativa, per Messias e Simy molto probabilmente Fiorentina e Crotone torneranno a trattare in fase di calciomercato. Sembra infatti che i calabresi, dopo l’immediata retrocessione in Serie B, starebbe valutando molti profili per tentare l’immediato ritorno nel massimo campionato.

Secondo Tuttosport, il primo obiettivo dei dirigenti crotonesi è quello di ricostruire la difesa. I nomi in cima alla lista dei desideri sono tre: Bruno Alves, Gennaro Acampora e Gabriele Ferrarini, ex Venezia ma di proprietà della Fiorentina. Il giovane giocatore al momento è in ritiro a Moena con la prima squadra di Vincenzo Italiano e il suo futuro sarà probabilmente deciso soltanto al termine di esso.