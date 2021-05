Il Crotone vince contro il Verona e si schioda dall’ultimo posto. Gli scaligeri restano nel mirino della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della 36° giornata tra Crotone e Verona si conclude con la vittoria della squadra calabrese per 2-1. Apre subito le marcature al 2′ Ounas, e nella ripresa al 75′ raddoppia Messias. All’87’ gli scaligeri accorciano grazie all’autogol di Molina, senza però poi trovare il pareggio. Con questo risultato la squadra allenata da Serse Cosmi, seppur retrocessa, lascia l’ultimo posto e supera il Parma andando a 21 punti. Al Verona di Ivan Juric invece continua a mancare la vittoria che non arriva da inizio marzo e resta a quota 43, ancora raggiungibile dalla Fiorentina che ha soltanto quattro punti in meno.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio* 67, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Fiorentina, Genoa 39, Cagliari 36, Torino*, Spezia 35, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20. (* una partita da recuperare)