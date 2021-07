Il Crotone vuole un ex centrocampista della Fiorentina per tornare subito in Serie A

Nonostante la retrocessione nell’ultimo campionato di Serie A, il Crotone sembra intenzionato a fare di tutto per tornare subito in massima serie. Il tesoretto proveniente da le prossime cessioni di Simy e Messias, stanno facendo pensare in grande i dirigenti calabresi pronti a regalare una squadra top a mister Modesto, succeduto a giugno all’uscente Serse Cosmi.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com gli squali starebbero pensando ad un ex centrocampista della Fiorentina: stiamo parlando del colombiano Carlos Sanchez. Il classe ’86 dopo due pessime stagioni in Inghilterra con le maglie di West Ham e Watford sarebbe pronto a ripartire da Crotone. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe arrivare a conclusione.