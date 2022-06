Il Crystal Palace si avvicina al nuovo portiere, ma non è Dragowski. Intanto il polacco ha l’accordo a Barcellona

Bartłomiej Drągowski lascerà la Fiorentina. E fin qui niente di nuovo sotto al sole. Il portiere che non ha convinto nell’ultima stagione è destinato all’estero, in uno dei top cinque campionati europei. Sul polacco si sono già mosse diverse squadre, soprattutto dall’Inghilterra. Proprio una pretendente della Premier League, però, avrebbe trovato il suo prossimo numero uno. Si tratta del Crystal Palace che, secondo l’esperto Fabrizio Romano, ha completato la trattativa per lo svincolato Sam Johnstone.

Quindi Dragowski ha una destinazione in meno. Ma poco male, dato che la seconda squadra di Barcellona, l’Espanyol, ha alzato l’offerta per il suo trasferimento. La Fiorentina deve ora valutare e decidere se accettare una cifra inferiore a quella richiesta. Intanto i termini personali dell’accordo tra gli spagnoli e il portiere sono già stati sistemati.