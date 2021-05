Il ct della Serbia “risparmia” a Vlahovic due amichevoli: “Voglio che si riposi e che si prepari al meglio per le prossime convocazioni”

Il ct della nazionale serba Dragan Stojkovic ha parlato in conferenza stampa dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Ci sono cambiamenti in relazione alla lista preliminare. Sono stati aggiunti due nomi e ne sono stati tolti quattro tra cui Dušan Vlahović. Il giocatore viola non parteciperà ai prossimi impegni della nazionale, semplicemente perché voglio dargli del tempo libero per prepararsi alle convocazioni future”.

Nulla di trascendentale dunque, visto che la Serbia non si è qualificata ai prossimi europei e quindi Vlahovic salterà semplicemente due amichevoli, potendo quindi concentrarsi maggiormente sul riposo e poi sulla Fiorentina.