Il cugino di Commisso: “Non l’abbiamo ancora battuto, dobbiamo riparare. Vorrebbe portarci sul fronte viola ma non ce la farà…”

C’è anche chi, nella famiglia di Rocco Commisso, farà il tifo per la Juventus oggi a pranzo: si tratta di parte dei suoi parenti di Marina di Gioiosa Ionica, il paese natale del patron viola. E in particolare il cugino Vincenzo Femia, che a La Gazzetta dello Sport ha lanciato la sfida: “Non abbiamo ancora battuto mio cugino, dobbiamo riparare… Poi gli offro spaghetti alle vongole, i suoi preferiti. E, ovviamente, una fiorentina al sangue. Rocco mi ha invitato al ‘Franchi’ all’andata ma stavolta soffro sul divano. Mia sorella Anna, a differenza mia, va spesso a vedere la Fiorentina: mi sa che il cugino vuole farci cambiare idea ma non ce la farà… Magari Rocco da bambino simpatizzava per la mia Juventus ma adesso ha occhi solo per il colore viola ed è giusto così: farà di tutto per portare la squadra in Europa. L’ambiente? Spero che Rocco lavori perché Fiorentina-Juve diventi una partita normale, in cui si possa tifare per la propria squadra allo stadio, anche in quello avversario, senza avere paura”.

Infine un auspicio: “Se a Rocco è rimasto qualche spicciolo compri la nostra scuola calcio: non avremo Chiesa ma qui ci sono altri giovani di valore. E poi abbiamo una gara da vincere (il derby tra Gioiosa Marina e Marina ndr).