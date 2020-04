Il cuore d’oro di Rocco: Il Presidente della Fiorentina dona 10.000 mascherine alla sua città di origine

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha ribadito con i fatti il suo forte legame con le sue origini calabresi. In un momento così difficile per tutto il mondo, a causa dell’emergenza covid19, il presidente della società viola, secondo quanto riporta ilcalciocalabrese.it, ha voluto contribuire a favore della sua Marina di Gioiosa, contattando telefonicamente il primo cittadino, Geppo Femia, per la donazione di 10.000 mascherine anti-Covid, che saranno distribuite gratuitamente all’intera comunità. Un gesto d’amore da parte di un uomo che nonostante i tanti anni vissuti negli Stati Uniti, è sempre rimasto innamorato della sua Calabria. Tanta la felicità espressa dal sindaco della cittadina ionica, il quale ha elogiato Commisso per questo graditissimo regalo.