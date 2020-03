Il cuore viola di un ex: “Il primo risultato di cui mi informo è sempre quello della Fiorentina”

A TMW ha parlato del suo passato viola ma non solo l’ex calciatore della Fiorentina Lubos Kubik: “Ho visto un paio di mesi fa la gara della Fiorentina con l’Atalanta ma soprattutto mi ha sorpreso in positivo il 5-1 rifilato alla Samp. Il primo risultato di cui mi informo è sempre quello dei viola. Peccato che si sia infortunato Ribery. Tra l’altro una delle sue prime squadre è stata il Metz, il club in Francia in cui ho giocato anch’io, ma non ci siamo mai incrociati. Iachini? Beppe è un grande amico. Mi è piaciuto giocare con lui, la sua combattività è sempre stata eccezionale”.