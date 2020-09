Il neo acquisto della Fiorentina Giacomo Bonaventura è sicuramente un rinforzo che porta con sé a Firenze tanta esperienza. L’ex centrocampista di Milan e Atalanta infatti vanta un curioso record. “Jack” infatti è uno dei tre giocatori con almeno due gol all’attivo in Serie A in ciascuna delle ultime nove stagioni, assieme a Miralem Pjanic e Josip Ilicic. Garanzia non da poco per la Fiorentina di Iachini.

