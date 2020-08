Il D.S del Torino chiude le porte per Belotti: “Non siamo terra di conquista”

Il Direttore Sportivo del Torino, Davide Vagnati è intervenuto in conferenza stampa presentando il nuovo allenatore granata Marco Giampaolo. Vagnati, ex Spal, ha abbassato ancora di più le speranze viola per Andrea Belotti.

La Fiorentina, infatti, ci starebbe ancora provando per il Gallo, ma Vagnati ha dichiarato: “Bisogna che chi vuole i nostri giocatori metta qualcosa sul piatto, non siamo terra di conquista. Ci vorrà disponibilità ad adattarsi in un altro calcio, ma in tanti possono farlo secondo me”.

Per arrivare a un giocatore come Belotti, la Fiorentina dovrà spendere. Torino era già bottega cara con Cairo ma, adesso, anche Vagnati segue la linea del presidente.