Il D.S della Roma “apre” due strade alla Fiorentina: saranno percorse dai viola?

Il Direttore Sportivo della Roma, Gianluca Petrachi è intervenuto a Sky Sport parlando di argomenti vicini alle vicende viola, su Rugani e Mandragora ha infatti detto: “Con Fabio Paratici non ci sentiamo da gennaio. Per quanto riguarda Rugani e Mandragora mi sento di smentire qualsiasi voce, non rientrano nel progetto tecnico della Roma”.

Invece per quanto riguarda l’affare Florenzi ha detto: “Ho parlato col suo procuratore e per Florenzi ci sono due squadre molto interessate. Abbiamo parlato dell’ipotesi di valutare anche la cessione visto che a gennaio è uscito in prestito”.

