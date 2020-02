Il D.S dell’Eintracht parla di “prestito scollegato” per Rebic e la Fiorentina si prepara ad incassare

Il Direttore Sportivo dell’Eintracht Francoforte, Bruno Hubner ha rilasciato a Kicker un’intervista nella quale ha parlato anche del futuro del giocatore ex Fiorentina, Ante Rebic: “Abbiamo dovuto fare l’operazione negli ultimi minuti, quindi abbiamo optato per uno scambio di prestiti senza concordare alcuna somma per il riscatto. Inizialmente erano collegati, ma adesso sono assolutamente scollegati tra loro”

La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita del giocatore e, quindi, la squadra gigliata potrebbe incassare una discreta quantità già dal prossimo futuro viola. Intanto, Rebic ha segnato già il 50% dei gol segnati del Milan in questo 2020.