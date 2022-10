Il dato clamoroso di quello che poteva essere l’estremo difensore della Fiorentina

Sembrava un affare fatto, un pallino della dirigenza viola, che poi non si è concretizzato. Rimasto in provincia, dopo il riscatto da parte del suo club, Guglielmo Vicario sta continuando a stupire l’intera Serie A. Le sue parate, anche nell’ultima gara contro il Monza, staranno facendo rimpiangere tanti tifosi della Fiorentina, vicinissima alla sua acquisizione in estate.

Come è noto, la scelta poi è ricaduta su Gollini, o meglio, su un’operazione in prestito per sancire la titolarità di Terracciano. Il portiere dell’Empoli, però, è tutta un’altra cosa e, anche grazie al dato sotto riportato, si delinea come uno dei migliori di tutto il campionato. Leggi qui sotto per sapere di cosa si tratta: