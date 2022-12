Il dato preoccupante dei diritti TV in Serie A. Il Granada di Callejon incassa più della Fiorentina

Quanto incassa la Fiorentina dai diritti tv? Il portale Calcioefinanza.it ha effettuato un confronto tra la distribuzione dei ricavi da diritti tv in Liga e quella in Serie A, prendendo in esame la scorsa stagione in entrambi i casi. Per quanto riguarda il campionato spagnolo, la cifra ammonta a 1 miliardo e 427 milioni di € totali; il campionato italiano insegue a fatica, con 939 milioni di € poco più. La Liga stacca la Serie A del 50% circa.

Confrontando anche le big dei due campionati, c’è un divario enorme: 450 milioni di € complessivi per i tre maggiori club della Liga (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid), 240 milioni per quelli della Serie A (Milan, Inter e Juventus). In particolare, nella stagione 2021/22 la Fiorentina è la settima squadra italiana per ricavi dai diritti tv, con 51,18 milioni di €. Facendo un paragone con la cifra più vicina della Liga, il Granada dell’ex viola Callejon, dodicesimo club nella graduatoria spagnola, ha incassato di più (51,87 mln di €).