Il declino inesorabile della Fiorentina Femminile: il confronto impietoso con gli anni d’oro

C’era una volta la Fiorentina Femminile, ai vertici del calcio italiano anche perché per prima la società viola aveva creato la sua costola in rosa, entrando a gamba tesa sul panorama di una Serie A dove a Firenze non si era vinto. Tra il 2015, anno di fondazione, ed ora sono arrivati uno scudetto, 2 Coppa Italie ed una Supercoppa.

Nelle ultime stagioni però la società viola è stata superata prima dalla Juventus, poi progressivamente anche da Milan e Roma e ora perfino da Inter e Sassuolo. Quasi come se qualunque nuova realtà assumesse più importanza e appeal appena arrivata in Serie A. In questa stagione la Fiorentina è ripartita da Patrizia Panico e da una rosa evidentemente non rinforzata a dovere, visto il confronto impietoso con il rendimento dopo 9 giornate delle passate stagioni: mai così male e mai così vicine alla zona retrocessione. Al vertice c’è sempre la Juventus, con 3 punti di vantaggio sul Sassuolo: un settore, quello femminile, a cui il patron Commisso ha sempre detto di tenere e di voler valorizzare ma fin qui con pochi risultati.

2015-16: 20 punti

2016-17: 27 punti

2017-18: 13 punti

2018-19: 21 punti

2019-20: 19 punti

2020-21: 13 punti

2021-22: 9 punti