Il derby delle proprietà americane: la “prima” deludente di Commisso e un Singer “che non può permettersi un altro passo falso”

La storia poteva essere diversa, addirittura opposta alla realtà, e presentare un Rocco Commisso in sella addirittura al Milan, che aveva cercato di acquistare un paio d’anni fa. Quella di stasera invece sarà una sfida tra le due proprietà newyorkesi del calcio italiano: Commisso appunto, contro Paul Singer, il proprietario del fondo Elliott. Tuttosport traccia dei contorni di “delusione” intorno ai due vertici: quello viola alla sua prima in Serie A, ma ancora in fase di costruzione, quello rossonero invece reduce da un paio di stagioni all’inseguimento della Champions. All’andata il primo round se lo aggiudicò la Fiorentina di Commisso, stasera però Singer “non può permettersi un altro passo falso” in questa speciale sfida: un concetto sul quale la società viola non sarà particolarmente d’accordo.