Il derby di famiglia s’ha da fare…ma a partita in corso

Fin dall’inizio della stagione, abbiamo parlato di Udinese-Fiorentina come partita dell’atteso derby di famiglia. La famiglia in questione è quella Sottil perché tra i friulani c’è come allenatore Andrea (tra l’altro anche ex viola), mentre dall’altra c’è l’attaccante Riccardo.

La sfida vera e propria però potrebbe andare in scena solo a gara in corso, perché l’esterno è infatti uno dei giocatori che Italiano ha previsto di lasciare all’inizio a riposo, anche perché è uno di quelli che è stato maggiormente sollecitato in questo inizio di stagione.

“Papà si è guadagnato la Serie A, facendo tanta gavetta, se la merita”, “Mi piacerebbe allenare Riccardo perché è bravo”, i due nel corso dell’estate si sono mandati messaggi di reciproca stima a distanza.