Il derby offensivo e non solo sul campo!

La contesa sul campo tra Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone non si limiterà al solo rettangolo di gioco, ma avrà inevitabili riflessi di mercato. Il futuro di Federico Chiesa (che nessuno ancora conosce) potrà smazzare le carte, ma soprattutto risulterà determinante il nome del tecnico che guiderà la Fiorentina il prossimo anno, per il quale a differenza della scorsa stagione – in cui a prendersi la responsabilità della riconferma di Vincenzo Montella fu Rocco Commisso – ci dovrà essere una sintonia assoluta. A riportarlo è La Nazione.

