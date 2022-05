Il derby per chiudere una stagione da dimenticare per la Fiorentina Feminile, Panico: “Non abbiamo dato ai tifosi le gioie che meritavano”

Commiato con la stagione domani per la Fiorentina Femminile, protagonista di un’annata da dimenticare e che ha messo a serio rischio la permanenza in Serie A, arrivata la settimana scorsa con il successo a Pomigliano. L’allenatrice Patrizia Panico ha fatto il punto proprio in vista dell’ultima gara, il derby con l’Empoli che potrebbe valere anche il sorpasso:

“Il derby è sempre una partita diversa e con sapore diverso, vogliamo fare bene e affrontare l’Empoli con lo stesso impegno e determinazione che abbiamo sempre avuto. Non parlerei di turn over, non mi piace, si giocano partite ravvicinate e io metto sempre la formazione migliore per arrivare alla vittoria. Non abbiamo dato ai tifosi le gioie che meritavano ma loro ci sono sempre stati. Li aspetto e spero di poter chiudere in bellezza”.