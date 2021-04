Il derby-salvezza lo vince il Genoa che stacca la Fiorentina e lascia lo Spezia insieme ai viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Primo anticipo del sabato e subito una gara di grande tensione in zona salvezza, con il derby tra Genoa e Spezia: è finita 2-0 per i rossoblù, che nel primo tempo si erano visti annullare un gol a Pandev (l’ennesimo annullato contro gli uomini di Italiano in questa stagione…). Nella ripresa però il gol di Scamacca sotto porta e quello splendido di Shomurodov nel finale hanno consegnato i 3 punti a Ballardini. Genoa che stacca dunque la Fiorentina e lascia invece a quota 33 proprio lo Spezia.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 76, Milan 66, Juventus, Atalanta 65, Napoli 63, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 33, Benevento, Torino* 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)