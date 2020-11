Il poco spazio per Montiel e il diktat di Prandelli: vietato disperdere il talento dello spagnolo

“Montiel deve ancora completarsi fisicamente e avrà un grande futuro ma ad oggi abbiamo altre alternative”, più chiaro di così non si può. Nel descrivere Tofol Montiel, Prandelli è stato netto perché oggi la Fiorentina non può permettersi di fare troppi esperimenti e fortunatamente i big della rosa hanno recuperato dai rispettivi acciacchi. Per questo le chance di rivederlo domani sono esigue e lo stesso vale anche per le gare a venire, salvo situazioni di particolare emergenza. L’ideale però resta trovare una destinazione in cui mandare Montiel a gennaio e il gol in Coppa Italia può aiutare in questo. In estate la dirigenza viola non ha trovato la soluzione giusta ma l’auspicio del suo tecnico è proprio questo: non trattenerlo inutilmente a Firenze ma farlo maturare per poi poterlo valutare al 100%.

