Il destino di Piatek e una possibilità che prende sempre più campo

Uno dei grandi interrogativi che la dirigenza della Fiorentina nelle prossime settimane è quello relativo al giocatore che andrà ad alternarsi a Arthur Cabral al centro dell’attacco viola. E di conseguenza, al futuro di Krzysztof Piatek: arrivato nella sessione di mercato invernale dall’Hertha Berlino, il polacco può essere riscattato per quindici milioni di euro.

Una cifra che la Fiorentina non ha intenzione di spendere, come ribadito più volte al club tedesco. Per questo, se non verranno incontro alle richieste viola, Piatek non continuerà la sua avventura in riva all’Arno. Ma anche se la società di Berlino desse l’ok, non sarebbe così scontato che la Fiorentina decida di acquistarlo. Sono tanti le riflessioni in corso, ma più passano le settimane e più aumentano le possibilità che Piatek lasci definitivamente Firenze.