Il destino di Rebic (e della Fiorentina) nelle mani del nuovo tecnico del Milan, che ora prende tempo…

L’ottimo impatto di Ante Rebic sul 2020 ha fatto gongolare la Fiorentina, salvo che per il classico e immancabile gol dell’ex di fine febbraio. L’esplosione del croato potrebbe presto tornare molto comoda al club gigliato, che vanta ancora il 50% sul prezzo di rivendita da parte dell’Eintracht Francoforte: la scorsa estate Rebic è passato in prestito biennale al Milan ma i rossoneri potrebbero riscattarlo nei prossimi mesi. Molto dipenderà, secondo Calciomercato.com, dal prossimo tecnico, che potrebbe essere il tedesco Rangnick, ex Lipsia, che Rebic lo ha visto molto da vicino in Bundesliga nelle passate stagioni. Per il momento i rossoneri prendono tempo ma se riscatto anticipato sarà, per la Fiorentina arriverà un gran bell’incasso da un calciatore lasciato andare via ormai da quattro anni.