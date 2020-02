Il destino proietta Igor verso un’altra partita da titolare. E Pradè pensa già al prossimo mercato…

L’espulsione di Dalbert porterà quasi sicuramente Iachini a scegliere Igor per la prossima sfida (che non sarà quella con l’Udinese, rinviata causa coronavirus). Un destino particolare quello dell’ex Spal, che è arrivato a Firenze più che altro come alternativa e invece ha già giocato diversi minuti. Le assenze dei compagni di reparto gli hanno infatti permesso di figurare nei tre di difesa, mentre nel prossimo impegno potrebbe andare a posizionarsi sulla fascia sinistra. Un’occasione per vedere come se la cava in fatto di cross e in fase offensiva, dopo le buone impressioni suscitate nell’arte del difendere. Una curiosità per i tifosi ma anche per la società che in caso di risposte positive, chissà, potrebbe anche pensare di confermare Igor in quel ruolo dato che Dalbert, almeno da contratto, tornerà sicuramente all’Inter. Quel che accadrà nel mercato estivo lo vedremo, e per parlarne è ancora presto. Di certo la Fiorentina può gongolare all’idea di aver trovato un giocatore, Igor, arrivato in sordina e che invece pian piano sta provando a scalare le gerarchie.