Il destino sempre più arretrato di Vazquez: il fantasista “di Iachini” ha cambiato volto in Liga

Tra i pupilli di Beppe Iachini c’è sicuramente Franco Vazquez, fantasista italo-argentino che ai tempi del suo Palermo formava una coppia pazzesca con Dybala: 4 reti in Serie B nel 2013/14 e poi 18 globali nei due successivi campionati di A, fino alla chiamata in Nazionale azzurra. Nel 2016 il salto al Siviglia, dove ripartì da mezza punta o da trait d’union tra centrocampo ed attacco, la sua posizione preferita. Nelle ultime stagioni però il suo raggio d’azione ha arretrato e di pari passo anche il numero delle reti segnate: ne ha segnate appena 10 nelle ultime 3 stagioni. In quella appena conclusa Vazquez ne ha messe a segno 3 in 31 presenze, di cui 11 da titolare, spesso più a centrocampo che in zona offensiva. L’età non è più verdissima perché il fantasista è un classe ’89, vedremo se sarà uno dei nomi suggeriti da Iachini per la prossima Fiorentina.

